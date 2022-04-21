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Фото: Правительство Тверской области

В Твери огонь охватил здание НИИ ВКО

Наталья Кузнецова 4 часа назад В России, Новости

В Твери горит здание Научно-исследовательского института войск Воздушно- космической обороны (НИИ ВКО). Как сообщает ТАСС, площадь пожара достигла 1,5 тыс. м2.

По данным ГУ МЧС по Тверской области, сигнал о возгорании поступил в оперативную дежурную смену ЦУКС в 11:08 утра по московскому времени. На место ЧП выехали спасатели.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, пламя охватило три верхних этажа четырехэтажного здания. К тушению пожара также привлекли вертолет. Пожар возник на втором этаже здания. Огонь по пустотам и деревянным перекрытиям быстро распространился.

Поначалу площадь возгорания составляла 1 тыс. м2. Однако спустя несколько часов она увеличилась до 1,5 тыс. м2. По всей площади здания обрушилась кровля. Пожарные эвакуировали людей при помощи автоподъемников.

В результате пожара пострадали 25 человек и еще пятеро погибли. Судьба одного человека не известна. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Отмечается, что само здание и проводка старые.

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