Военная прокуратура начала проверку по факту пожара в НИИ Твери

Военная прокуратура Тверского гарнизона начала проверку по факту пожара в Научно-исследовательском институте войск Воздушно- космической обороны (НИИ ВКО). В результате ЧП, по данным властей региона, погибли шесть человек.

Как сообщает главная военная прокуратура, на место происшествия выехал военный прокурор гарнизона.

«В ходе прокурорской проверки предстоит совместно со специалистами установить причины возгорания, дать оценку соблюдению норм законодательства о пожарной безопасности, принять меры, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности при наличии оснований», – отмечается в сообщении ведомства.

Между тем, как отмечает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, сотрудники НИИ пытались своими силами справиться с возгоранием. Пожар начался в 09:30, а сообщение в МЧС поступило в 11:08. Из-за задымления в здании открыли окна, а это дало приток кислорода к очагу пожара.

«Этот фактор, потерянное время, а также пустотные перекрытия привели к неконтролируемому росту пожара, его быстрому развитию и распространению по всему зданию. Также не была проведена эвакуация сотрудников», – пишет ТАСС.

Кроме того, три года назад в НИИ была подобная ситуация. Возник пожар из-за короткого замыкания, но его быстро потушили.

Пожар в НИИ ВКО, как сообщает правительство Тверской области, был локализован в 16:35. Тушение возгорания было осложнено «погодными условиями». Открытое горение были ликвидировано в 19:18, отмечает «Интерфакс». Площадь пожара составила 2,5 тыс. м2. С огнем боролись более 240 человек и 69 единиц техники.

Информагентство со ссылкой на источник также приводит данные о числе жертв пожара: погибли семь человек. Местные власти привели данные о шести погибших и 27 пострадавших.

Полностью пожар был ликвидирован, как сообщает ТАСС со ссылкой экстренные службы, в 07:33 утра.