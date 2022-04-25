В Брянске загорелась нефтебаза

В Фокинском районе Брянска сегодня ночью загорелась нефтебаза «Дружба». Пожару был присвоен наивысший ранг сложности.

Как сообщает сайт «Городской», около двух часов ночи жителей разбудил громкий хлопок. На нефтебазе загорелся резервуар с дизельным топливом объемом в 10 тыс. тонн. Затем огонь вспыхнул на складе ГСМ на территории старой войсковой части. Из окон многоэтажек жители увидели пожар на территории нефтеперекачивающей стации «Транснефти». Пожар тушат спасатели из семи регионов: Москва, Тульская, Смоленская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская области.

Как уточняет ТАСС со ссылкой ГУ МЧС по Брянской области, сообщение о пожаре в Фокинском районе Брянска поступило в 02:00 мск.

«К месту вызова направлены пожарно-спасательные расчеты по повышенному рангу (номеру) пожара. По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Власти не планируют эвакуировать население с района горящей нефтебазы.