В Казани 19 мая пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»

В столице Татарстана 19 мая состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Участники смогут найти ответы на острые вопросы, связанные с последними изменениями в России и мире.

Основными темами для обсуждения станут особенности оборота средств огнезащиты в современных условиях, российские разработки в сфере пожарной безопасности для НГК, нормативно-правовое регулирование отрасли, сырьевое обеспечение отрасли, состояние и перспективы рынка.

На конференции выступят председатель правления Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли (ФППСО) Евгений Мешалкин, руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО Евгений Кузнецов, начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков, представители компаний «Источник Плюс», «Термоэлектрика», «Тизол», «Прозаск», «Компания СМД». Также среди участников конференции – специалисты компаний «Лаборатория огнезащиты», НПХ «ВМП», Primatek, Knauf, «Огнеза» и других.

Почему важно принять участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» в Казани:

Татарстан – один из ведущих индустриальных центров страны. В этом регионе базируются такие предприятия, как: «Татнефть», «Газпром», «Татнефтепродукт», «Нижнекамскнефтехим», НК «ТАИФ». Ключевая аудитория – в одном месте;

Это объединяющая площадка для всех участников рынка: производители продукции, поставщики сырья, эксперты, проектировщики и другие специалисты. В условиях введения ограничений возникает много вопросов по поводу ведения бизнеса. Найти на них ответы возможно только во время дискуссии и мозгового штурма;

Одной из целей конференции является продвижение на рынок продукции российских производителей. На ней участники мероприятия смогут представить целевой аудитории свои разработки и ознакомиться с новинками.

Конференция пройдет на площадке «АК Барс Арена» (Казань, просп. Ямашева, 115А). Заявки на участие в конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса» принимаются до 17 мая.