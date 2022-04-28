В Мордовии появится производство огнестойких кабелей

В Саранске (Мордовия) появится производство огнестойких силовых кабелей с медными и алюминиевыми жилами. Выпуск этой продукции начнет предприятие «ЭМ-Кабель».

Как сообщает пресс-служба Фонда развития Промышленности (ФРП), завод получит льготный кредит фонда на сумму 340 млн рублей на реализацию проекта. Он предусматривает помимо создания производства огнестойких кабелей выпуск грозозащитных тросов. Доля импорта в сегменте тросов достигает 70%. «ЭМ-Кабель» сможет выпускать до 400 км продукции в год.

«Эти кабели позволят заменить до 7% импортной продукции для оборудования базовых станций. В результате реализации проекта общий объем выпускаемых кабелей увеличится на 5 тысяч км – до 17 тысяч км в год», – отмечается сообщении ФРП.

Сроки реализации проекта и общий объем инвестиций не уточняются.

Добавим, предприятию одобрен кредит по программе «Проекты развития». Займы по нему не могут превышать 500 млн рублей, а срок – 5 лет. Процентная ставка составляет 3%, при покупке российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа – 1%.