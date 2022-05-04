Курская АЭС обновит огнезащиту металлоконструкций

«Курская атомная станция» (Курская АЭС) 27 апреля объявила аукцион на замену огнезащитного покрытия несущих металлоконструкций. Компания потратит на эти цели 5,963 млн рублей.

Как сообщается в документации, опубликованной на электронной торговой площадке «Росэлторг», работы необходимо выполнить в главном корпусе 1 очереди Курской АЭС. Подрядчик обязан очистить поверхности металлоконструкций, огрунтовать их грунтовкой ГФ-021 и нанести огнезащитный состав. Для огнезащиты металлоконструкций необходимо использовать материал «Огракс-В-СК» – всего 9,3 тонны.

Общая площадь поверхности, на которой предстоит выполнить работы, составляет 1,4 тыс. м2. Подрядчик обязан выполнить огнезащиту конструкций с в течение четырех месяцев с 25 августа 2022 года.

Заявки принимаются до 08:30 по московскому времени 18 мая. Курская АЭС подведет итоги аукциона до 10 июня.