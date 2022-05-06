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Фото: www.5-tv.ru

Прокуратура Кузбасса начала проверку по факту возгорания в гостинице

Наталья Кузнецова 1 день назад В России, Новости

Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса начала проверку по факту пожара в частной гостинице, расположенной в селе Красный Яр Ижморского района. Площадь возгорания составила 1,5 тыс м2.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в здании горела кровля. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Прокуратурой области с привлечением специалистов организована проверка соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования», – отмечается в сообщении ведомства.

NGS42.RU уточняет, что возгорание произошло 6 мая в 01:20 ночи. К моменту прибытия спасателей горела крыша. С возгоранием пожарные справились к 04:45 утра.  Огонь повредил стены частной гостиницы, стояночный бокс, обрешетку крыши и кровлю.

В тушении пожара были задействованы спасатели МЧС и сельская добровольная команда.

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