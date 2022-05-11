Ученые «Института ВНИИжелезобетон» усовершенствовали пожаробезопасную оболочку здания

Ученые «Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института ВНИИжелезобетон» («Институт ВНИИжелезобетон») усовершенствовали конструкцию наружной теплосберегающей пожаробезопасной оболочки здания из полистиролбетона. Новинка отличается улучшенными пожарозащитными характеристиками.

Патент был опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности 25 апреля 2022 года. Авторами изобретения выступили кандидаты технических наук Виктор Рахманов, Владислав Мелихов, руководитель Испытательного Центра «НИЦстрой» Александр Сафонов и Алексей Юнкевич.

Недостатками известных решений являются высокая стоимость ограждающих конструкций и трудоемкость монтажа стен, отсутствие конкретики для полистиролбетона в части его плотности и прочности, нет уточнения состава негорючей теплоэффективной клеевой композиции.

Ученые предложили следующую конструкцию. Она состоит из наружных стен и железобетонных покрытий и перекрытий, утепленных полистиролбетоном. Стены выполнены в виде сборных изделий (стеновых блоков, панелей и надпроемных перемычек) плотностью D300-D600 или монолита плотностью D400-D600 из негорючего полистиролбетона. Перекрытия утепляются слабогорючими полистиролбетонными теплоизоляционными плитами плотностью D150-D225 повышенной прочности марок М2,5-М7. Для этих конструкций обустраивается огнезащитный слой из неармированной или армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 5-40 мм.

Изобретение позволяет сэкономить на дорогостоящей двухсторонней облицовке полистиролбетонных стен негорючими материалами.