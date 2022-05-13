В Пермском крае начнут выпускать инновационный огнетушащий состав

Пермская компания «Технохим» получит 7 млн рублей на создание производства огнетушащего порошкового состава. Об этом сообщает Сайт губернатора и Правительства Пермского края.

На днях были подведены итоги конкурса по программе «Старт-2» федерального Фонда содействия инновациям (ФСИ). На участие в конкурсе было подано 20 заявок из 14 регионов. Одним из победителей стала компания «Технохим».

«Организация получит 7 млн руб. на создание производства инновационного огнетушащего порошкового состава, предназначенного для снаряжения ручных и автоматических средств пожаротушения», – отмечается в сообщении властей региона.

«Технохим» планирует направить грант на запуск и сертификацию производства порошковых материалов. Выделенные средства позволят повысить эффективность средств пожаротушения. Речь идет, к примеру, об огнетушителе, снаряженным новым огнетушащим порошком. Он сможет тушить большие по площади по сравнению с аналогами очаги пожара.

Кроме того, в планах компании – работа по модернизации действующих и созданию новых систем пожаротушения и взрывоподавления, выпускаемых предприятиями «ИВЦ Техномаш» и «АРУС».