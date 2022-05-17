Под Новосибирском сгорел завод по производству пластика

Сегодня утром в Бердске сгорело производственное здание. Площадь пожара составила 2 110 м2, сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Возгорание произошло в 07:35 утра по местному времени в здании с офисными помещениями. Прибыв на место спустя 10 минут после вызова, огнеборцы объявили третий ранг сложности пожара. Горела кровля по всей площади двухэтажного кирпичного строения. Был риск распространения огня на соседние здания, одно из них – склад со стройматериалами.

Тушение пожара огнеборцы вели по трем боевым участкам: звенья газодымозащитной службы вели разведку на наличие людей внутри горящего здания и тушили продукцию, другие – тушили кровлю с восточной и западной сторон при помощи высотной техники и защищали соседние здания. Пожарные объявили о локализации крупного возгорания спустя два часа, а через 12 минут – о ликвидации открытого горения.

«Для бесперебойной подачи огнетушащих средств сотрудники МЧС России проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов. Очаг возгорания обнаружен на первом этаже производства – там горела продукция из полиэтилена. Предварительно общая площадь пожара составляет 2 110 квадратных метров: огонь уничтожил крышу здания и пристройки, повредил оборудование, находящееся внутри», – говорится в сообщении ведомства.

Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. Информация о пострадавших не поступала.

Как уточняет НГС, горело здание на улице Химзаводской, 11/44. Там, по данным сервиса 2ГИС, находится предприятие «Геопласт», которое занимается производством пластмассовых изделий и упаковки. После пожара прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства о пожарной безопасности.