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Фото: www.rosneft.ru/Новокуйбышевский НПЗ

Новокуйбышевский НПЗ ищет подрядчика для экспертизы огнезащиты Jotun

Наталья Кузнецова 4 часа назад В России

«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» («НК НПЗ», входит в «Роснефть») 16 мая объявил отбор исполнителей на проведение экспертизы огнезащитного покрытия Jotun STEELMASTER ОЗХ комплекса Гидрокрекинга. Об этом сообщается в документации, опубликованной на площадке «ТЭК — Торг».

Основанием для выполнения работ стали акт внутреннего расследования и протокол штаба строительства комплекса от 26 июня 2020 года. Объем выполнения работ составляет 12368,82м2.

Подрядчик обязан выполнить техническую оценку. Она включает диагностику поврежденных участков, оценку состояния покрытия, прогнозируемого срока службы покрытия при проведении восстановительных работ, составление перечня повреждений и необходимых материалов. Также требуется прописать в экспертном заключении способы восстановления и составить сметы на демонтаж или восстановление покрытия.

Срок выполнения работ не должен превышать двух месяцев с момента получения необходимых материалов и документов. По окончанию работ необходимо предоставить экспертное заключение.

Заявки от участников аукциона принимаются до 30 мая 16:00 GMT+3. Цена контракта не уточняется.

 

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