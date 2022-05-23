О чем говорили на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК» в Казани

В Казани 19 мая прошла «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Главными темами мероприятия стали особенности правового регулирования отрасли и новинки в сфере пожарной безопасности.

Экспертами конференции выступили представители «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли» – председатель правления «Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли» Евгений Мешалкин и руководитель подкомитета «Огнезащита» ФППСО Евгений Кузнецов. Среди участников конференции – специалисты предприятий «Татнефть», «Нефтехимпроект», «Казаньоргсинтез», «Татнефтепродукт», «Унихимтек», Knauf, НПХ «ВМП», Primatek, «РАВ Кемикалс», ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Конференцию открыл генеральный директор столичной компании «Прозаск» Сергей Антонов. Он рассказал о стадиях разработки проекта огнезащиты с точки зрения законодательства и вывел понятие огнестойкости, а также обратил внимание на проблему безопасности конструкций, защищенных огнезащитными материалами.

«Сейчас огнестойкость основывается на сертификатах огнезащитной эффективности. Фактически сертификат огнезащитной эффективности – это документ, который просто идентифицирует краску. Протоколы испытаний нельзя применять для расчета огнестойкости», – подчеркнул Антонов.

Докладчик показал протокол испытаний конструкций во ВНИИПО МЧС. Из него сделал вывод, что конструкции не соответствуют установленной огнестойкости. Немаловажно и то, кто понесет ответственность в случае аварии. По словам Антонова, в данном случае производитель огнезащиты отвечать точно не будет, поскольку все данные на его продукт отражены в сертификате.

Сергей Антонов подробно остановился на проектировании противопожарных ограждающих конструкций. Он проанализировал законодательство, в котором нормы по огнестойкости и испытаниям конструкций, и отметил, что требований к противопожарным преградам больше 100. При этом в России отсутствуют требования доказательства огнестойкости железобетонных перекрытий.

«Прозаск», в свою очередь, для повышения пожарной безопасности объектов предлагает огнезащитные плиты «ПРОЗАСК Файерпанель», огнезащитные штукатурки «Игнис Лайт», огнезащитные гибкие материалы «ПРОМИЗОЛ-ПРОПЛЕЙТ» и огнезащитную фибру для повышения огнестойкости железобетонных конструкций «PROZASK IGS».

Руководитель направления «Пожарная безопасность строительных материалов и конструкций» корпорации «Технониколь» Евгений Полищук отметил, что в России реально ответственность несут только главный инженер проекта и главный архитектор проекта. Однако ситуация изменится после перестройки системы ответственности. Речь идет возложении ответственности на авторов стандартов и сводов правил.

Евгений Кузнецов поднял тему ситуации с ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и недобросовестной конкуренции на рынке огнезащиты. Эксперт сообщил, что рынок пока живет в условиях решения ЕЭК от 19.11.2019 № 200 «О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов….обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»». Однако с 1 июня вступает в силу решение Коллегии ЕЭК от 29.11.2021 № 163 «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19 ноября 2019 г. N 200».

Во втором блоке Кузнецов рассказал о недобросовестной конкуренции на рынке. В этот раз «Тизол» испытал материалы, сертифицированные по 043 техрегламенту. Испытания огнезащитных рулонных базальтовых материалов показали, что только продукция «Тизол» соответствует заявленным характеристикам. В конечном счете, Кузнецов уверен, что сейчас 90% средств огнезащиты – фальсификат.

Слова эксперта подтвердил консультант в области пожарной безопасности компании «Бранд-Мастер» (Казань) Николай Останин.

«Мы проводили проверку огнезащиты на предмет фальсификата в получении сертификата. Из всех проведенных мною испытаний 4% прошли испытания. Не прошли испытания штукатурки, плитные материалы Promat. Прошли испытания “Тизол” и одна краска», – сказал Останин.

Начальник адъюнктуры Уральского института ГПС МЧС России к.т.н., доцент, Артем Акулов рассказал о подтверждении огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций. Эксперт дал определение огнестойкости и класса пожарной опасности конструкций, привел данные о пределе огнестойкости и классе пожарной опасности.

Акулов проанализировал стандарты в сфере оценки огнестойкости конструкций и остановился на оборудовании для проведения исследований. В Уральском институте ГПС МЧС России действует универсальная установка для испытания на огнезащитную эффективность средств огнезащиты и огнестойкость строительных конструкций и заполнения проемов.

Он отметил и позитивную тенденцию.

«Прошло порядка 15 лет как я выступаю на конференциях. Все больше проектировщиков обращают внимание на подтверждение огнестойкости конструкций с нанесенными средствами огнезащиты», – сказал Артем Акулов.

Евгений Мешалкин рассказал об изменениях в системе нормативного регулирования пожарной безопасности. Речь касается, в частности, поддержки бизнеса. В марте вышло постановление правительства России №353 «Об автоматическом продлении и упрощенном оформлении разрешительных документов». Акт на 12 месяцев продлевает сроки действия сертификатов, переносит на полгода сроки контроля аккредитованными органами по сертификации для ранее сертифицированной продукции, упрощает ввоз комплектующих (не нужно проводить оценку соответствия), упрощает выдачу сертификатов.

Эксперт проанализировал статистику и причины пожаров, а также припомнил недавние крупные возгорания. Одно из них – пожар в здании Научно-исследовательского института войск Воздушно- космической обороны (Тверь). В последнем случае причиной быстрого распространения огня стала специфика объекта – деревянные перекрытия с пустотами. Также существуют проблемы с пожарами в частных домах для престарелых и инвалидов. В них, как правило, используются только системы обнаружения пожара.

«На этих объектах нет огнестойкости и огнезащиты», – отметил Евгений Мешалкин.

Как результат – неутешительная статистика. Только в 2013 году в Московской области при пожаре погибли 38 человек, в Новгородской области – 37, в 2020 в Башкирии – 11 человек, в Красногорске – 12.

Мешалкин затронул и перспективы деревянного домостроения. Он отметил, что наиболее перспективной считается технология CLT-панелей.

Генеральный директор столичной компании «Термоэлектрика» Алексей Лесив рассказал о российской разработке, которая может помочь предотвратить пожар. По его словам, термоиндикаторы – это наклейки из композитных материалов, которые устанавливаются на электрооборудование. При изменении температуры они необратимо меняют цвет. Они имеют преимущество перед тепловизорами.

«Осмотр может проводить оперативный персонал, а не специализированная организация. Периодичность осмотров чаще, соответственно выявление гораздо чаще. Выявляемость у наклеек более чем в 10 раз выше, чем у тепловизоров», – сказал Лесив.

У аудитории возник вопрос по поводу инерционности продукции, сколько времени требуется для изменения цвета индикатора. Алексей Лесив пояснил, что достаточно всего 2 секунд. Главный технолог компании «Татэлектромонтаж» Илья Севрюгин поинтересовался по поводу установки индикаторов и их контроля в общественных зданиях. Лесив сообщил, что обычно наклейки устанавливаются в щитах. Пока сложно ответить, кто будет контролировать их состояние.

Ведущий специалист, руководитель ВЭД завода «Источник Плюс» (Бийск) Владимир Самоукин рассказал о российской разработке – модулях пожаротушения «Тунгус».

Как отметил Владимир Самоукин, «Источник Плюс» стоял у истоков разработки средств порошкового пожаротушения. Предприятие было создано на базе оборонного завода. Поэтому технологии оборонного предприятия были внедрены в продукцию гражданского назначения. Сейчас компания выпускает модули пожаротушения «Тунгус», применяемых для защиты электрооборудования, объектов энергетики, в нефтегазовой промышленности, терминалов, складов и хранилищ.

Одна из новинок – установки пожаротушения для защиты высотных складов.

«Вместе с ВНИИПО разработали рекомендации по применению установок Тунгус на складах высотой складирования 5,5 м. Они учитывают, что пожарная нагрузка ложится на хранимые на стеллажах вещи. Тушение идет позонно, поярусно», – пояснил Самоукин.

Также компания разрабатывает модули для защиты объектов с массовым пребыванием людей, генераторы газового пожаротушения и модули пожаротушения пеной высокой кратности. Уже разработано 12 модификаций генераторов, которые отличаются по температуре эксплуатации. Последние подходят для пожаротушения танкеров, машинных залов, объектов НГК, складов легковоспламеняющихся веществ.

«Компания СМД» (Тольятти) помимо разработки систем оповещения занимается импортозамещением в сфере компьютерного оборудования. Заместитель директора по развитию компании Рустам Хусаинов сообщил, что предприятие ведет начало от производства печатных плат. И это производство сейчас играет важную роль.

«В виду этих последних санкций мы не зависим от зарубежных производителей плат, так как большинство компаний поставляют свои платы с Китая или Европы», – сказал Рустам Хусаинов.

Компания предлагает рынку извещатели пламени ИПП 329, 330, 329/330 «Телос», извещатели тепловые ИП 101 «Азимут», охранный извещатель точечный ИО102 «Атон», а также мониторы, видеорегистраторы, взрывозащищенные камеры и термокожухи «Орион МК» и другую импортозамещающую продукцию.

Недавно специалисты предприятия разработали компьютер на базе российских комплектующих. За основу был взят промышленный российский компьютер. Новинка позволила снизить стоимость проекта на объекте компании «Алроса». Кроме того, «Компании СМД» разрабатывает извещатель с видеоканалом.

«Этот проект можно реализовать при помощи видеокамер. Сейчас при помощи видеомодулей можно реализовать тепловое извещение (перегрев, тление). Получается три извещателя в одном: тепловой, дымовой и пламени», – пояснил Рустам Хусаинов.

Он добавил, что тенденция импортозамещения в сфере пожаробезопасности в свете последних событий коснулась большинства крупных компаний, к примеру, «Газпрома», «Норникеля», «Амурского газохимического комплекса», спроектированного Linde Group.

Добавим, следующее мероприятие в сфере пожарной безопасности состоится в городе Алма-Ата (Казахстан). Конференция «Огнезащита и пожарная безопасность стран Евразийского экономического союза» пройдет 15 сентября 2022 года.

Материалы конференции: