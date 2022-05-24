«Генерирующая компания» потратит на модернизацию Казанской ТЭЦ-2 более 600 млн рублей

«Генерирующая компания» 19 мая объявила аукцион на техническое перевооружение турбоагрегата объекта «Татэнерго» Казанская ТЭЦ-2. При выполнении работ необходимо использовать огнезащитный материал «Декотерм-Эпокси» (производитель НПП «Деко»).

Как сообщается в документации, опубликованной на электронной торговой площадке ZakazRF, цена контракта составляет 656,245 млн рублей. В эту сумму входит выполнение следующих работ: демонтаж, строительство и проведение пусконаладки турбоагрегата. Агрегат находится на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Казанской ТЭЦ-2».

При выполнении работ необходимо использовать более 1000 материалов. В частности, газообразные аргон, ацетилен и кислород, прокладки паронитовые, прессшпан листовой марки А, прорезиненную изоляционную ленту. В качестве огнезащиты предписывается применять материал «Декотерм-Эпокси» с пределом огнестойкости R90 и расходом 3,1кг/м2— 1,65 тонны.

Работы необходимо выполнить с момента подписания договора по 29 января 2024 года.

Заявки от участников аукциона принимаются до 11 утра 2 июня. Заказчик подведет итоги конкурса 1 июля.