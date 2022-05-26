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Фото: https://zanmsk.ru

Фонд содействия инновациям выделит гранты на проекты в сфере безопасности

Наталья Кузнецова 13 часов назад В России, Новости

Две компании получили гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) на реализацию проектов в сфере безопасности.

Как сообщает пресс-служба Фонда, итоги конкурса «Коммерциализация-2021 были подведены 29 апреля. Заявки принимались с 24 декабря 2021 года по 21 февраля 2022 года. Всего было подано 240 заявок из 50 регионов на общую сумму 5,1 млрд рублей.

По результатам заочной экспертизы и экспертного жюри было рекомендовано профинансировать 84 заявки на сумму 1,873 млрд рублей. Среди победителей – проекты в сфере безопасности.

Компания «Эко-Партнёр» (Барнаул) получит 25 млн рублей на реализацию проекта «Организация производства полимерных плиточных модулей повышенной термостойкости, с использованием импортозамещающих антипиренов на основе полиметилен-п-трифенилового эфира борной кислоты, для применения в строительстве».

Предприятие «Современные технические решения» («СТР») из Кемерово выиграло грант на сумму 25 млн рублей на расширение производства модернизированного взрывозащищенного газоанализатора стационарного для опасных производственных объектов.

Фонд содействия инновациям также выделит компании «Промметэкс» (Тольятти, Самарская область) 3,8 млн рублей на внедрение новых материалов и технологий при окраске изделий.

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