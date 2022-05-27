Депутаты Госдумы предложили освободить спасателей от ответственности при тушении пожаров

Депутаты Госдумы Эрнест Валеев и Василий Пискарев 25 мая внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в области пожарной безопасности». Документ ограничивает привлечение пожарных к дисциплинарной ответственности и (или) гражданско-правовой ответственности при выполнении обязанностей. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном в Системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Предполагается внести изменения в федеральные законы «О пожарной безопасности», «О добровольной пожарной охране» и «О службе в федеральной противопожарной службе государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Как отмечается в пояснительной записке, работа пожарных сопряжена с риском. Его неизбежность обусловлена высокой степенью неопределенности обстановки в зоне пожара и безальтернативностью мер по оказанию помощи пострадавшим. Кроме того, при выходе из строя при возгорании большинства штатных систем безопасности и мониторинга руководители тушения пожаров не имеют объективной и достоверной информации для прогнозирования развития тушения пожара. В то же время за последние 5 лет при тушении пожаров погибли 60 спасателей и более 300 получили травмы.

«В законопроекте предлагается внести корреспондирующие изменения, направленные на установление ограничений привлечения к дисциплинарной ответственности и (или) гражданско-правовой ответственности руководителя тушения пожара, личного состава пожарной охраны, личного состава добровольной пожарной охраны, лиц, осуществляющих тушение лесного пожара за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей или их гибель действовавших в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости», – сообщается в записке.

Законопроект 26 мая был направлен в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.