В России увеличили штрафы за нарушение требований пожаробезопасности

В России усилили ответственность за нарушение правил пожарной безопасности. На Официальном интернете-портал правовой информации 28 мая был опубликован закон от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Документ был одобрен Госдумой 19 мая, Советом Федерации – 25 мая. На рассмотрении он находился с октября 2020 года. Закон внесли члены Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса.

Как сообщается в документе, изменения вносятся в статьи 8.32 КоАП (Нарушение правил пожарной безопасности в лесах), 20.4 (Нарушение требований пожарной безопасности).

Минимальные штрафы за выжигание лесных горючих материалов по части 2 ст. 8.32 для граждан повышены с 3 тыс. рублей до 15 тыс., должностных лиц – с 15 тыс. до 35 тыс., юридических лиц – со 150 тыс. до 300 тыс.

За нарушение требований пожарной безопасности по части 1 ст. 20.4 минимальные штрафы для граждан выросли с 2 до 5 тыс. рублей, должностных лиц – от 6 тыс. до 25 тыс., индивидуальных предпринимателей – от 25 тыс. до 40 тыс., юрлиц – с 150 тыс. до 400 тыс.

С полным текстом закона вы может ознакомиться на «Огнепортале».