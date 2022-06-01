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Фото: https://krsk.sibnovosti.ru/здание администрации Красноярского края

Здание администрации Красноярского края защитят от пожаров за 33 млн рублей

Наталья Кузнецова 20 часов назад В России, Новости

Агентство государственного заказа Красноярского края 30 мая объявило аукцион на выполнение монтажа систем пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией правительственного здания. Начальная цена контракта составляет 33 млн рублей. Об этом сообщается в документации, опубликованной на электронной торговой площадке «Газпромбанка».

Работы необходимо выполнить в здании, расположенном по адресу: Красноярск, пр. Мира, 110. В нем находится Администрация Губернатора Красноярского края. Общая площадь здания составляет 11,82 тыс. м2.

Подрядчик обязан выполнить все работы в четыре этапа. Первый этап включает поставку оборудования и материалов, второй – монтаж систем пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, третий – демонтаж систем, четвертый – пусконаладочные работы.

В ходе работ необходимо установить извещатели ОС и ПС, шкафы управления и регулирования, сигнальное табло, огнестойкие кабельные линии, громкоговорители и другое оборудование. Желаемые производители оборудования не уточняются.

Все работы необходимо выполнить в течение 180 дней с момента подписания контракта.

Заявки от участников тендера принимаются до 7 июня 04:00 (Мск). Заказчик определит победителя конкурса через два дня.

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