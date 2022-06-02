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Фото: https://okuvshinnikov.ru

МЧС России обновляет регламент согласования СТУ

Наталья Кузнецова 24 часа назад В России, Новости

МЧС России подготовило проект приказа об утверждении регламента по согласованию специальных технических условий, для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности (цифровой регламент). Документ 30 мая был опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Независимая антикоррупционная экспертиза приказа стартовала 1 июня. Она завершится 7 июня.

Нормативный акт отменяет приказ МЧС России от 28.11.2011 № 710, предусматривающий порядок согласования специальных технических условий. Новый документ вводит, в частности, перечень вариантов предоставления услуги, показатели доступности и качества, предоставление результата (посредством Единого портала).

Период вступления приказа МЧС России не уточняется.

С полным текстом проекта приказа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

 

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