Спасатели локализовали возгорание в столичном БЦ «Гранд Сетунь плаза»

Пожарные локализовали возгорание в столичном бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза». При возгорании пострадали два человека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, сигнал о пожаре поступил в 09:31 мск. Огонь охватил первые четыре этажа здания. Пожару поначалу был присвоен третий ранг сложности, а затем повышен до максимального пятого.

«По состоянию на 11:00 мск в восьмиэтажном здании бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» действует пожар на площади 1 100 кв. метров, предварительно, пострадали два человека, 120 – эвакуированы, 11 – спасены с помощью спецустройств», – отмечается в сообщении МЧС России.

К месту ЧП прибыл находится глава МЧС Александр Куренков. В тушении пожара было задействовано более 340 человек и около 100 единиц техники, в том числе, три вертолета. Из здания помимо людей спасли семь кошек.

По данным источника в экстренных службах, причиной пожара «стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения».

В группе «Пожарная безопасность» в социальных сетях отметили особенности ситуации.

«Обратите внимание, что началось всё довольно поправимо. Но никаких (видимых) действий по тушению пожара первичными средствами пожаротушения никто не предпринимает. Да, и опять вопросы к наружной отделке здания», – говорится в сообщении паблика.

Издание Readovka приводит подробности ЧП. Сотрудник одного из офисов, расположенных на четвертом этаже, рассказал, что люди практически не слышали пожарную сигнализацию. Она расположена только в коридорах. О пожаре сообщили коллеги, которые позвонили с улицы.

Readovka также уточняет, что быстрому распространению огня способствовала обшивка здания и возможные нарушения при проектировании объекта. Изначально это 9-этажное здание было зарегистрировано как одноэтажное строение. Значит, объект можно считать самостроем.

Как отмечает ТАСС, в последний раз противопожарные проверки в «Гранд Сетунь плаза» проходили в 2017 году. Затем объект не включали в план проверок, поскольку собственник является субъектом малого бизнеса.