В апреле сократилось производство минеральной ваты

В апреле производство продукции «материалы и изделия минеральные теплоизоляционные» в России сократилось на 5% относительно марта и на 7,3% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщается на ресурсе Росстата.

Всего за четыре месяца, с января по апрель, предприятия изготовили 14,6 млн кубометров теплоизоляции, что на 0,6% меньше января-апреля 2021 года. Спад производства произошел в апреле. Объемы выпуска этой продукции не превысили 3,84 млн кубометров. Для сравнения, в апреле 2021 года производство минваты достигало 4,14 млн кубометров, в марте 2022 года – 4 млн. Соответственно, снижение выпуска огнестойкой теплоизоляции составило 7,3% и 5%.

В апреле производство минеральной теплоизоляции сократилось в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. В ЦФО выпуск продукции упал на 16% до 1,85 млн кубометров, по итогам четырех месяцев – на 9,6% до 6,83 млн кубометров. В СЗФО выпуск минеральной ваты сократился на 21% до 0,132 млн, по итогам января-апреля – на 13,4% до 0,5 млн кубометров, на Кавказе – соответственно на 61% (до 11,6 тыс) на 13,8% до 62 тыс. кубометров. На Дальнем Востоке в апреле спад составил 3,4% (до 106 тыс. кубометров), но по итогам четырех месяцев отмечен рост на 28% до 0,47 млн.

На Урале производство огнестойкой теплоизоляции в апреле выросло 6% до 0,595 млн кубометров, за четыре месяца – до 2,42 млн кубометров (+7,6%). В Приволжском ФО рост выпуска составил соответственно 5% (0,72 млн кубометров) и 9,9% до (2,8 млн). в Сибири – 13,5% (до 0,23 млн кубометров) и 14,7% до 0,8 млн. На Юге производство минваты в апреле увеличилось на 4% до 176 тыс. кубометров, по итогам января-апреля – на 14% до 0,7 млн.