ВНИИПО МЧС России разработал требования по пожарной безопасности к мангалам

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали проект изменения № 3 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Документ вводит требования к теплогенерирующим аппаратам, предназначенным для приготовления пищи. Уведомление о разработке изменений в свод правил 6 июня было опубликовано на сайте Росстандарта.

Как сообщается в пояснительной записке, необходимость разработки изменения вызвана большим количеством обращений, поступающих от различных организаций, и необходимостью корреляции СП со смежными документами.

«Проект изменения № 3 к СП 7.13130.2013 вводит требования к теплогенерирующим аппаратам, предназначенным для приготовления пищи (мангалам, тандырам и т.п., работающим на твердом топливе), уточняет требования к системам общеобменной вентиляции, а также к системам противодымной вентиляции», – отмечается в документе.

Руководителем разработки выступил начальник отдела ВНИИПО МЧС России Андрей Пехотиков.

Публичное обсуждение проекта изменения продлится две недели. С полным текстом документа можно ознакомиться на «Огнепортале».

Замечания по проекту изменения свода правил принимаются по адресу:

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