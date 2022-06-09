В 2021 году число пожаров снизилось на 11% относительно 2020 года до 390859. Об этом сообщается в сборнике ВНИИПО МЧС России «Статистика пожаров и их последствий».

Специалисты подготовили сборник, в котором сборнике приведены показатели, характеризующие состояние пожарной безопасности в России. Так, при пожарах в 2021 году выросло число погибших относительно 2020 года – с 8313 человек до 8473 или на 1,9%, количество пострадавших снизилось на 31 человек до 8403. Из общего числе погибших – 70% мужчины и 30% женщины.

Большинство людей, 4544 человек (в 2020 году было 4837) погибли при пожарах, возникших из-за неосторожного обращения с огнем. Основной причиной гибели, в 60% случаев (было 62,85%), стало отравление продуктами горения. В 18% случаев причина была не установлена, в 12% – воздействие высокой температуры. Погибли и не смогли покинуть здание 2874 человек (34%), находившихся в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения. Еще 1823 человек (21,5%) во время пожара спали, 637 погибших (7,52%) не эвакуировались из-за преклонного возраста, 228 – из-за физического состояния.

Также приводятся данные по обстановке с пожарами по степени огнестойкости горевших зданий. В 241840 случаев степень огнестойкости не была установлена (61,8%) при прежних 289037. В этих пожарах погибли 335 человек. В 80427 случаев (20,58%) горели здания пятой степени огнестойкости, а погибли 4556 человек или половина от всех жертв, в 12845 случаев (3,3%) – четвертой (693 погибших. В зданиях третей степени огнестойкости произошло 27657 пожаров (7%) и погибли 1485 человек (17,5%), второй степени – 26723 (6,84%) при 1340 погибших. В зданиях первой степени огнестойкости возгорания были зафиксированы в 1190 случаев (0,3%) и погибли 62 человека.

Пожарная автоматика сработала и выполнила задачу в 2531 случаев (0,65% от всех пожаров). Сработала и не выполнила задачу в 46 случаях (0,01%), не сработала – в 352 случаях (0,09%), была выключена – в 132 случаев (0,03%). Пожарная автоматика в 2021 году применялась при 3019 пожарах.