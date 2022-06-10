В Бурятии отправят под суд бизнесмена, по вине которого при пожаре погиб человек

В Улан-Удэ (Республика Бурятия) бизнесмен пойдет под суд за нарушение правил пожарной безопасности в хостеле. Во время пожара в 2021 году в здании погиб мужчина и еще три человека получили травмы.

Как сообщает СУ СКР по Республике Бурятия, на днях было завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью и смерти человеку).

По данным следствия, мужчина на своем придомовом участке в дачном некоммерческом товариществе «Урда-Уула» в Улан-Удэ возвел трехэтажное здание. На первом этаже находилась станция технического обслуживания автомобилей, на остальных – 15 жилых помещений под гостиницу. Здание было построено с нарушениями пожарной безопасности.

«На жилых этажах не были предусмотрены эвакуационные выходы, не обеспечена огнестойкость постройки, а помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой пожарной сигнализации, первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем», – отмечается в сообщении ведомства.

В ночь на 28 мая 2021 года из-за аварийного режима работы электрооборудования произошел пожар. Огонь быстро распространился по верхним деревянным этажам. В это время в здании находились 11 постояльцев. Из-за отсутствия эвакуационных выходов люди выпрыгивали из окон горящего здания. При падении на землю с третьего этажа тяжелые травмы получили женщина и малолетний ребенок. Подросток получил ожоги различных участков тела. Еще один мужчина погиб от отравления продуктами горения.

Обвиняемый свою вину не признал. Перечень допущенных им нарушений силовики установили во время трех пожарно-технических экспертиз, две из которых провели в экспертных учреждениях МЧС Иркутска и Владивостока.