Росэнергоатом потратит около 15 млн рублей на техобслуживание модулей газового пожаротушения Белоярской АЭС

Концерн Росэнергоатом 15 июня объявил конкурс на проведение технического освидетельствования модулей газового пожаротушения, установленных на Белоярской АЭС (Свердловская область). Необходимо обслужить более 200 устройств блока №4.
Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, цена контракта составляет 14,84 млн рублей. В эту сумму входит изготовление тары для транспортировки модулей, слить газовое огнетушащее вещество (ГОТВ), провести техническое освидетельствование баллонов модулей, окрасить их, заправить ГОТВ, установить защитные колпаки, проверить манометры и вернуть устройства заказчику.
Модули газового пожаротушения выпущены компанией «АРТСОК» (Москва).
В 2022 году необходимо провести техобслуживание 154 устройств: МГП-50-60А – 11 штук, МГП-50-80А – 6 штук, МГП-50-100А – 137 штук. В 2023 году требуется выполнить техническое освидетельствование 14 модулей МГП-50-60А и 73 штук МГП-50-100А.
Конкурс проходит на площадке «РТС-тендер». Заявки от участников аукциона принимаются до 28 июня. Концерн Росэнергоатом подведет итоги 19 июля.