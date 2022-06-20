«НПГ Гранит — Саламандра» построит завод по производству средств пожаротушения

Компания «НПГ Гранит — Саламандра» построит в Тверской области завод по производству генераторов огнетушащего аэрозоля. Объем инвестиций в проект составит до 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Соглашение о реализации проекта 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава региона Игорь Руденя и генеральный директор компании Леонид Дубрава. Предприятие появится в инновационно-промышленном парке «Боровлево-3», расположенном на окраине Твери.

Планируется строить завод в два этапа. В первую очередь будут созданы цеха производства генераторов огнетушащего аэрозоля и радиоэлектронного оборудования для систем пожаротушения, а также склады. На втором этапе построят цеха по производству огнезащитных покрытий, комплектующих и механической обработки химического сырья для генераторов огнетушащего аэрозоля.

На заводе инвестор планирует создать до 275 рабочих мест. Сроки реализации проекта не уточняются.

Как ожидается, «НПГ Гранит — Саламандра» до сентября 2022 года станет новым резидентом парка «Боровлево-3».