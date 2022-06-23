Минстрой РФ утвердил меры по увеличению потребления отечественной металлопродукции в строительстве

Минстрой России подготовил план мероприятий (дорожная карта) по расширению доли применения металла в строительной отрасли и совершенствованию технического регулирования в области строительства и пожарной безопасности с использованием стальных конструкций. В нём предусмотрены три блока мер: оперативные, которые дадут эффект уже в 2022 году, среднесрочные с результатом в 2023–2024 гг. и долгосрочные со сроком планирования на 2025 – 2026 гг.

«Ключевая задача дорожной карты – это обеспечение реализации возникающего профицита металлопродукции в стране, который трудно преодолеть только за счёт роста темпов строительства при сохранении текущей структуры потребления металла. Поэтому министерством был подготовлен комплекс мер по стимулированию и расширению применения металлоконструкций в отрасли», — отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В первостепенные задачи указанного плана, выполнение которых даст эффект уже в текущем году, включены подготовка предложений по корректировке требований к огнезащите и оценке огнестойкости стальных конструкций, а также актуализация требований к защите таких конструкций от коррозии.

Технический директор компании «Евростиль» Олег Ламкин в разговоре с Огнепорталом отметил, что «стальные конструкции возводятся быстрее каменных, и это выгодно строителям… Будущее в строительстве, безусловно, за стальными конструкциями. Огнестойкость стальных конструкций без применения средств огнезащиты обеспечить невозможно в принципе, другой вопрос, что пределы огнестойкости зданий и сооружений по ФЗ-123 и СП 2.13130 неразумно задраны. 60 минут хватит для всего, а для этого достаточно тонкослойных огнезащитных покрытий, а сейчас неразумные требования заставляют вешать на конструкцию прочие нагрузки вроде штукатурок, устройства огнезащиты из плитных материалов или минеральной ваты, под которой может образоваться неконтролируемая коррозия металлоконструкций».

Руководитель проектно-инженерного отдела ООО «Территория цвета» Дмитрий Гребцов также приветствует решение Минстроя: «Внедрение новых технологий безусловно стоит расценивать, как изменения положительные и прогрессивные. Но при этом надо понимать, что разработка как самих современных сталей с повышенными техническими характеристиками по долговечности, прочности, огнестойкости, так и апробации их в конструктивных решениях реальных объектов строительства это долгая, ресурсоёмкая работа. И только ближе к её окончанию, когда результат усилий понимаем и позитивен, нужно запускать процесс актуализации норм и правил под достигнутые наукой результаты. И только потом начнут появляться проекты, основанные на этих новациях. Хорошо если в указанные в релизе сроки это получится.

При этом главное, чтобы получилось действительно рационально и эффективно как экономически, так и с точки зрения безопасности. А ещё и реально применимо в разнообразных условиях эксплуатации, которых в нашей стране, расположенной от субтропиков до арктических вод, немало. Речь идет о достижении не только улучшенных показателях по огнестойкости, но и прочности и коррозионной стойкости.

У меня есть надежда, что применение более массивных и огнестойких конструкций, решит наболевший вопрос о применении конструктивной огнезащиты в пользу более широкого внедрения тонкослойных напыляемых составов, значительно более технологичных и эстетичных, да и пригодных к эксплуатации и ремонту в различных условиях в целом, чем предлагаемые на настоящий момент конструктивные системы, при этом устранив опасность недостаточной заявленной эффективности тонкослойных напыляемых материалов. А общеизвестный п.5.4.3 из СП 2.13130.2020 будет начинаться так: «5.4.3 Огнестойкость несущих элементов зданий I и II степеней огнестойкости, как правило, должна обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов. В случае применения средств огнезащиты для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов зданий, средства огнезащиты для стальных и железобетонных строительных конструкций следует применять при условии разработки проекта огнезащиты ….», и меня перестанет мучить вопрос, почему же именно 5,8 мм разделяет возможность применения тех или иных видов огнезащитных систем и материалов, которые при этом подтвердили свою эффективность на приведенной толщине 3,4 мм в обязательном порядке».