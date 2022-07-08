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«Северсталь Стальные Решения» освоили нанесение огнезащитного покрытия на металлоконструкции

Ogneportal 7 дней назад В России, Новости

«Северсталь Стальные Решения» прошло сертификацию и освоило технологию нанесения огнезащитного покрытия на металлоконструкции в заводских условиях. Ранее к таким работам привлекались подрядные организации.

«Наше предприятие получило лицензию на нанесение огнезащитного покрытия на металлоконструкции в заводских условиях. Сотрудники прошли необходимое обучение и освоили технологию. В зависимости от требований проектов и условий эксплуатации конструкций мы можем применять современные системы огнезащиты на эпоксидной основе. Первый заказ с такими характеристиками в объеме порядка тысячи тонн, выполненный на орловской производственной площадке предприятия, направлен клиенту», — комментирует директор «Северсталь Стальные Решения» Василий Виноградов.

Обработка огнезащитными составами в заводских условиях обеспечивается при контроле относительной влажности и температуры, что, в свою очередь, улучшает защитные свойства систем. Кроме того, конструкции окрашиваются на специальных стапелях с удобным доступом маляров ко всем участкам элемента, что существенно повышает качество покрытия.
Такой подход удобнее клиентам, поскольку не только гарантируется контроль качества, но и достигается оптимизация стоимости продукции за счет исключения затрат на услуги подрядных организаций и вспомогательное оборудование на строительной площадке, а также снижения потерь при нанесении огнезащитных составов.

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