Концерн BASF создал новый огнестойкий материал для транспорта

Специалисты BASF разработали новый огнестойкий материал, не содержащий антипиренов. Продукт на основе полиэфирсульфона (PESU) принимает любую форму и подходит для использования в транспорте, сообщает концерн.

На создание материала у исследователей ушло два года. Разработка представляет собой частицы пены на основе полиэфирсульфона. Расширяемый гранулят PESU вспенивается в шарики с низкой плотностью от 40 до 120 г / л, а затем может быть сформирован в любые детали при помощи 3D-печати и других доступных технологий.

Материал отличается высокой огнестойкостью, легким весом в сочетании с большой жесткостью и прочностью.

Как отмечает BASF, благодаря этим свойствам продукт подходит для изготовления деталей сложной формы для поездов, автомобилей и самолетов, где действуют высокие требования к огнестойкости материалов, необходимы отличные механические свойства и устойчивость к высокой температуре.

Повышенную термостойкость продукта концерн объясняет свойствами исходного материала. Он выпускает полиэфирсульфон под маркой Ultrason. Этот специальный пластик соответствует требованиям по огнестойкости в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности и электронике, отличается высокими механическими и диэлектрическими свойствами, низким тепловыделением.

Напомним, летом 2015 года BASF сертифицировал новый термопластичный огнестойкий материал – пенопласт Neopolen®P reFLAM.

Фото: autopartsasia.in