Эксперты предсказали рост рынка огнезащитных покрытий

Мировой рынок пассивной огнезащиты за семь лет к 2024 году вырастет на 8,7 %, сообщает издание Algos Online со ссылкой на данные агентства Global Market Insighs.

Исследователи отметили несколько факторов, влияющих на мировой рынок огнезащитных покрытий. В частности, сотрудничество одного из лидеров AkzoNobel с производителем огнезащиты Benarx Solutions AS (дочерняя компания Beerenberg Group) – они подписали соглашение о дистрибуции в конце 2017 года. Предполагается, что обе компании объединят усилия в сфере разработки и продвижения инновационных огнезащитных покрытий специально для нефтегазового сектора. Контракт позволяет AkzoNobel комбинировать свои ЛКМ с инновационными продуктами Benarx на основе сухих материалов.

Среди крупных игроков мирового рынка эксперты называют также компании Hempel, 3М, Promat, Sherwin-Williams, Teknos, Rudolf Hensel, PPG, Hilti, Jotun, Nullifire, Kansai Paint, Carboline и Lloyd Insulations. Большинство из этих компаний в своей работе делает акцент на разработки новых материалов и инвестирование в проведение научно-исследовательских работ. Так, Jotun объявил о создании научно-исследовательского центра в Фликсборо (Великобритания). Компания инвестирует в разработку огнестойких и защитных покрытий 4,5 млн фунтов стерлингов.

На состоянии рынка пассивной огнезащиты сказывается повышение требований к покрытиям после роста пожаров в жилом секторе и на торговых объектах. По мнению экспертов, прежде всего, увеличение числа возгораний, высокая смертность при ЧП побуждают игроков рынка разрабатывать новые более эффективные продукты. Менее значимый фактор – ужесточение законодательства в сфере пожаробезопасности. Как пример – появление на рынке инновационного покрытия Firoshield.

Таким образом, объем мирового рынка пассивных огнезащитных покрытий к 2024 году может достигнуть 20 млрд долларов США в основном за счет роста спроса на материалы в нефтегазовом секторе, новых разработок и ужесточения законодательства.

Добавим, ознакомиться с разработками производителей огнезащитных материалов, узнать о новвоведениях в законодательстве в сфере пожаробезопасности вы можете на Международных конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность». Ближайшая пройдет в Новосибирске 25 октября. Затем, 29 ноября, в Тюмени состоится конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса».

Фото: florex-dz.com