Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»

Evonik выводит на рынок огнестойкий мономер

Наталья Кузнецова 20.11.2018 В мире, Новости

Evonik намерен вывести на рынок мономер, знакомый многим участникам как компонент для улучшения адгезии и свойство покрытий. Как показали исследования, продукт можно использовать в качестве антипирена и  антикоррозионного агента, сообщает компания.

Мономер  2-гидроксиэтилметакрилатфосфат содержит 30 % метилметакрилата. Благодаря простой обработке из-за низкой вязкости продукт нашел широкое применение в акрилатных и метакрилатных системах. Он позволяет улучшить характеристики смол, композитов, пластмасс, клеев, лакокрасочных материалов. Между тем исследователи выявили еще одно свойство продукта.

«Он является эффективным безгалогенным, реактивным антипиреном или антикоррозийным средством», – отметили в компании.

Вещество можно использовать в качестве реакционноспособного разбавителя или сомономера, связанного в полимерной цепи. В отличие от обычных антипиренов мономер не мигрирует и улучшает огнестойкость в сочетании с неполимеризующимися антипиренами.

Компания планирует продавать материал под торговой маркой VISIOMER® HEMA-P 70M.

Фото: adhesivesmag.com

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