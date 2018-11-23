Продажи Rockwool превысили 1,9 млрд евро

Rockwool по итогам 9 месяцев 2018 года отметил улучшение финансовых показателей. Одним из драйверов роста стал российский рынок.

Как следует из отчета компании, продажи достигли 1,962 млрд евро, что на 16,1 % в местных валютах превышает показатель аналогичного периода прошлого года, EBIT (прибыль до вычета процентов) – 258 млн (+39 %), инвестиции – 141 млн или на 48 млн больше, чем в 2017 году. По итогам третьего квартала выросли на 14,6 % до 692 млн евро, EBIT – на 18 % (до 97 млн).

В сегменте «Изоляция» продажи за 9 месяцев выросли на 20 % до 1,5 млрд евро (548 млн за третий квартал, + 18,4 %, в подразделении «Системы» – до 426 млн или на 3,8 % (за июль – сентябрь 143 млн, +2,3 %).

Максимальный рост продаж зафиксирован в регионе «Восточная Европа, включая Россию». Показатель составил 376 млн евро, что на 22,5 % в местных валютах превышает январь-октябрь 2017 года. Положительную динамику обеспечили Польша и Россия, где в третьем квартале был отмечен двузначный рост продаж. За июль-сентябрь продажи достигли 148 млн евро (+ 28 % в местных валютах).

В странах Западной Европы реализация продукции составила 1,167 млрд евро (+17,8 %). Рост показателей наблюдался на всех рынках, особенно в Великобритании, Германии и Франции. В третьем квартале продажи достигли 404 млн евро (+ 14,2 % в местных валютах).

На американском и китайском рынках продажи составили 419,3 млн евро (+6,8 % в местных валютах), в третьем квартале – 139,4 млн (+ 3,9 %).

Компания месяц назад, 31 октября, пополнила свои активы покупкой завода Yangzhou KEWO Energy Conservation New Materials, расположенного в 200 км от Шанхая. Предприятие специализируется на производстве минераловатной теплоизоляции и сэндвич-панелей, а объем продаж составляет 30 млн евро.

Добавим, представители компании Rockwool выступят с докладом на Международной конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК». Мероприятие состоится 29 ноября в Тюмени в отеле «Евразия». Заявки на участие в конференции принимаются до 28 ноября.

Фото: master-forum.ru