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Китайские ученые создали новый вид огнеупорной бумаги

Наталья Кузнецова 18.01.2019 В мире, Новости

Ученые Шанхайского института керамики Академии наук (Китай) изобрели огнестойкий материал, который позволит сохранить книги, документы, картины и другие ценные вещи. Как сообщается на сайте Академии, разработчики создали новый вид  сюаньчэнской бумаги, внедрив в ее структуру неорганические наноматериалы.

Традиционная сюаньчэнская бумага изготавливается вручную из коры птероцелтиса Татаринова. Помимо высоких трудозатрат на ее производство материал обладает еще одним недостатком – легкой воспламеняемостью. Ученые решили эту проблему, добавив изделию еще и устойчивость к плесени.

Для этого разработчики внедрили в структуру материала сверхтонкие гидроксиапатитовые нанопроволоки, которые по своей прочности уступают бетону, в качестве армирующего каркасного материала они применили кварцевые стекловолокна с микрометрическими диаметрами. Также ученые создали новый вид клея из аморфных наночастиц – он используется как связующее в бумаге.

В конечном счете, полученная сюаньчэнская бумага отличается особой прочностью, гибкостью и устойчивостью к пламени. Материал сохраняет свои свойства даже после имитации старения бумаги на 2000 и 3000 лет.

Как заверяют разработчики, материал способен спасти книги, документы, произведения искусства от пожара и плесени. Сам процесс по изготовлению бумаги простой и недолгий – на него уходит от трех до четырех дней.

Напомним, ученые Шанхайского института керамики создали огнеупорные обои, усовершенствовав  технологию графеновых сенсоров. Для этого они использовали  гидроксиапатитовую бумагу и молекулы  полидофамина.

Фото: nazya.com

Фото: Академия наук КНР

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