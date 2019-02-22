Британские ученые повысили огнестойкость бетона волокнами из шин

Ученые из Университета Шеффилда (Великобритания) придумали новый метод повышения огнестойкости бетона. Разработчики для этого использовали старые автопокрышки, сообщает Интернет-ресурс Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS) EurekAlert.

Для повышения огнестойкости бетонных конструкций применяются синтетические полипропиленовые (ПП) волокна. Британские ученые нашли аналог этим материалам, не уступающий по эффективности оригиналу. Специалисты предложили использовать армирующие волокна, встроенные в покрышки. Как показали исследования, добавление этих материалов повышает прочность бетона. Впоследствии результаты работы ученых были опубликованы в журнале Fire Technology.

По словам ведущего автора доктора Шан-Шан Хуана, волокна из вторичного сырья по показателям не уступают «первичным», для изготовления которых необходимо потратить немало ресурсов. В конечном счете, использование отходов снижает стоимость готового продукта и оказывает положительное влияние на планету.

Разработчики вместе со специалистами из компании Twincon создали технологии для извлечения волокон из старых шин. В перспективе команда планирует продолжить испытания материала с различным соотношением ПП и типами бетона.

Добавим, одна из тенденций при производстве строительных и огнезащитных материалов – использование вторсырья. Так, ученые международного университета Наньянг Политекник (Сингапур) придумали превращать кофейные отходы в огнезащитное покрытие.

Фото: утилизация.укр