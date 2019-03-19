Белоруссия и Китай открыли исследовательский центр гражданской защиты

В Минске сегодня, 19 марта, открылся Белорусско-Китайский исследовательский центр гражданской защиты. Новый центр заработал на базе Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Новый центр – совместный проект Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, китайской компании Beijing Global Safety Technology (Gsafety) и Института исследований общественной безопасности университета Цинхуа. Специалисты организации займутся развитием и внедрением систем безопасности, вопросами обнаружения и ликвидации возгораний, мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения транспорта и решением других проблем.

«Это образовательная и экспериментальная площадка для разработки и изучения средств общественной безопасности, призванная внести свой вклад в обеспечение инновационной, высокоэффективной и безопасной среды нашего государства»,– сказал первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев на открытии центра.

Отмечается, что на создание центра ушло менее двух лет. Впервые концепцию проекта сотрудники МЧС обсудили с коллегами из Китая в июле 2017 года.

Добавим, Gsafety основана в 2005 году как исследовательский отдел Института исследований общественной безопасности (IPSR) Университета Цинхуа. Сейчас компания является одним из ведущих игроков на рынке систем общественной безопасности.

Фото: ucp.by