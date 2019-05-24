Компания Rockwool в первом квартале достигла лучших показателей продаж за всю историю

Начало 2019 года для Группы компаний Rockwool оказалось успешным. Корпорация в первом квартале зафиксировала рост продаж на 5,7 %, а одним из драйверов стала Россия, говорится в сообщении производителя.

Продажи достигли показателя в 641 млн евро, годом ранее в первом квартале – 603 млн. Реализация сегмента изоляции составили 486 млн евро (+3,7 % к январю-марту 2018 года), подразделения «Системы» увеличилась на 14,9 % до 155 млн.

Прибыль до вычета процентов и налогов EBIT выросла на 9,4 % до 77 млн евро, рентабельность по EBIT составила 12 % (+0,4 % к январю-марту 2018 года). Продажи выросли во всех регионах, кроме дивизиона «Северная Америка, Азия и другие страны». Реализация продукции в Западной Европе достигла показателя в 396 млн евро (+8,5 %), в Восточной Европе, включая Россию, – 103 млн (+ 4 %), в Северной Америке – 142 млн (-0,5 %).

«Здесь (в Восточной Европе) основным драйвером стала Россия, положительная динамика отмечена также на рынках Польши и Венгрии», – отмечается в сообщении компании.

Президент Группы компаний Йенс Биргерсcон отметил, что Rockwool в начале 2019 года достиг лучших показателей продаж за всю свою историю, несмотря на широкую географию расположения площадок и различные условия ведения бизнеса. Компании удалось компенсировать инфляцию логистических и производственных затрат повышением цен.

Генеральный директор Rockwool Russia Марина Потокер пояснила высокие результаты компании на российском рынке – производитель вырос в натуральном и денежном выражении. По ее словам, положительная динамика связана с изменениями в законодательстве и поведением потребителей.

«Мы продолжаем расти и в натуральном, и в денежном выражении по всем сегментам. Что, прежде всего, связано с новыми требованиями к энергоэффективности зданий, новыми нормами пожарной безопасности и ростом требований к комфорту. Сегодня ни одно из вновь возводимых зданий в России не строится без теплоизоляции. Уже сейчас строители, возводя объект, закладывают требования в 20% снижения энергозатрат», – сказала Марина Потокер.

Добавим, представители российского подразделения Группы компаний Rockwool примут участие в Международной конференции в Казани «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Станислав Бухамет расскажет об огнезащитных решениях Rockwool для повышения пожаробезопасности объектов. Мероприятие состоится на следующей неделе – 30 мая.

Фото: azflex.sk