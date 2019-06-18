В США вводят запрет на использование токсичных огнетушащих составов

Власти штата Колорадо (США) запретили использование противопожарной пены, содержащей пер- и полифторалкильные вещества (PFAS). Соотвествующий закон вступает в силу в августе 2019 года.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Генеральной Ассамблеи штата Колорадо, поводом для запрета стала доказанная токсичность PFAS для организма человека и животных . Вещества даже в малом количестве способны вызывать рак, проблемы с щитовидной железой, осложения при беременности, способствовать снижению иммунитета и повышать уровень холестерина. Пожарные и спасатели рискуют здоровьем, часто контактируя с соединениями PFAS. Также опасности подвержены и обычные жители, поскольку провопожарная пена, содержащая PFAS, нередко попадает в питьевую воду.

Принимая закон, члены Ассамблеи воспользовались опытом Великобритании, где успешно применяют пену класса B без содержания фтора, и штата Вашингтон – ранее там ввели запрет на использование этого продукта с 2020 года.

Ограничения по тушению пеной с пер- и полифторалкильные веществами вступят в силу постепенно. Так, со 2 августа 2019 года запрещается применение огнетушащего вещества в учебных целях (за нарушение грозят штрафы на сумму пять и 10 тыс. долларов США – при повторном игнорировании требований). Спустя два года, со 2 августа 2021, вступает в силу запрет на продажу пены с содержанием PFAS.

Уже со 2 августа 2019 года продавец или производитель противопожарного оборудования и средств индивидуальной защиты обязан письменно уведомлять покупателя о содержании в товаре веществ PFAS. Потребитель, в свою очередь, может запросить у поставщика сертификат соответствия на продукцию. За отклонение этой нормы изготовителю или продавцу грозят штрафы в размере пять тыс. (в случае первого нарушения) и 10 тыс. долларов США (за каждое повторное).

Также власти штата могут проводить проверки на предмет использования и утилизации пен с содержанием PFAS.

Как уточняет издание Chemical Watch, сейчас подобные законы разрабатывают власти почти 13 штатов США.

Фото: rcinet.ca