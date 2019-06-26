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Нефтехимический завод Indorama сгорел в Испании

Наталья Кузнецова 26.06.2019 В мире, Новости

Огнеборцы более пяти часов боролись с крупным пожаром на заводе нефтехимической корпорации Indorama (Таиланд) в Сан-Роке (промзона Гуадарранк, Андалусия, Гибралтар) на юго-западе Испании. В результате ЧП пострадал один человек, сообщают испанские СМИ.

По данным телеканала GBC, возгорание началось 25 июня в 15:30 по местному времени на складе готовой продукции – добавок для пластмасс. Густой черный дым распространился на близлежащую территорию. Администрация Гибралтара посоветовала жителям как можно плотнее закрыть все окна и двери. Власти Испании порекомендовали людям по возможности покинуть район Гуадарранке либо защитить органы дыхания.

Руководство Indorama подтвердило факт аварии и заявило, что дым нетоксичен. С огнем борется пожарная команда предприятия, а на заводе имеется собственный план по борьбе с чрезвычайными ситуациями и сотрудники действуют в соответствии с ним. Кроме того, компания передала местным властям все силы и средства для борьбы с огнем.

Фото: EuropaSur

Как отмечает Еhe Olive Press, огромный столб густого черного дыма был виден вокруг залива Альхесирас и Гибралтара. К месту ЧП были стянуты пожарные команды со всего района Кампо-де-Гибралтар. Медики развернули два реанимационных отделения для оказания помощи пострадавшим. К тушению возгорания власти привлекли более 70 человек.

EuropaSur уточняет, что пожарные в течение нескольких часов пытались охладить хранилища, чтобы предотвратить распространение пламени, поскольку на объекте хранятся легковоспламеняющиеся продукты. К 20:00 было объявлено о взятии ситуации под полный контроль.

В результате возгорания на заводе сгорела 1000 тонн терефталевой и изофталевой кислот, применяемых для производства полиэстра и пластиков, а один человек надышался продуктами горения.

Фото: EuropaSur

Сгоревший объект, как сообщает Еhe Olive Press, был введен в эксплуатацию в конце 90-х годов прошлого века. Завод оборудован тремя установками очищенной терефталевой кислоты, очищенной изофталевой кислоты и полиэтилентерефталатным агрегатом. Он не раз менял собственников, пока 1 апреля 2016 года его не купила корпорация Indorama.

 

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