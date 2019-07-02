В ДНР начали выпуск собственного огнезащитного покрытия

Предприятие Донецкой народной республики (ДНР) «Донбассэнергоспецремонт» (ДЭСР, входит в компанию «Энергия Донбасса», Донецк) наладило производство собственного огнезащитного покрытия «Детерм-ЭД». Завод способен выпускать 10-12 тонн продукта в месяц, сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

К запуску собственного производства предприятие натолкнула необходимость решить проблему поставок огнезащитных составов – «Донбассэнергоспецремонт» также провдит обработку ими деревянных и металлических конструкций. Трудности возникали с закупками продукции, поскольку огнезащитные ЛКМ в Донбассе не выпускают. В течение последних нескольких лет специалисты завода занимались разработкой оптимального состава и порядка его применения. Сейчас, по словам главного инженера завода Василия Демоненко, ДЭСР прошло все стадии процедуры и получило разрешение от МЧС республики на применение и продажу продукта на территории ДНР, а также от «Донецкстандартметрологии» (для обработки дерева).

«Состав универсальный, в случае возникновения возгорания, на поверхности, обработанной им, мгновенно происходит вспенивание, он существенно увеличивается в объеме и образует надежный огнезащитный слой»,– сообщил Василий Демоненко.

Опытные образцы огнезащитного состава «Детерм-ЭД» успешно прошли все необходимые испытания. Предприятие готовится выпустить первую партию продукта в продажу и для использования на объектах «Энергия Донбасса».

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Директор «Донбассэнергоспецремонта» Павел Голосниченко добавил, что производство состава занимает около полутора часов, и в нем задействованы пять человек. Персонал за смену способен изготовить 500 тонн продукта, а за месяц – 10-12 тонн. В случае увеличения спроса объемы выпуска продукта могут быть увеличены.

Добавим, ДЭСР специализируется на проведении восстановительных и строительных работ на энергических объектах. Сейчас предприятие развивает производство теплоизоляционных штукатурок, изоляционных материалов из пенобетона или газобетона, огнезащитных покрытий для защиты кабелей, деревянных и металлических конструкций.

Фото: mintek-dnr.ru