MAGNIFIN Magnesiaprodukte расширяет производство антипиренов

MAGNIFIN Magnesiaprodukte (совместное предприятие Huber и Martinswerk) откроет вторую производственную площадку по выпуску антипиренов на основе гидрокисда магния.

Как сообщает Huber, 1 июля совет директоров MAGNIFIN Magnesiaprodukte одобрил проект создания нового завода, тем самым расширив производство портфеля продукции, выпускаемого на площадке компании в Брайтенау (Австрия).

«Это делается для удовлетворения растущего мирового спроса и поддержки клиентов на негалогенированные огнезащитные составы на основе гидроксида магния высокой чистоты»,– отметили в компании.

Новый завод будет выпускать и поставлять экологически чистые антипирены под маркой MAGNIFIN®. Мощности производства, сроки реализации проекта и объем инвестиций в проект не уточняются.

Как писал «Огнепортал», Huber предлагает на рынке антипирены под марками MAGNIFIN® и MARTINAL® (онкодисперсный гидрат оксида алюминия). Последние выпускаются на немецком заводе Martinswerk в Бергхайме – это предприятие стало собственностью Huber в 2016 году.

Австрийский завод MAGNIFIN был основан в 1990 году как совместное предприятие Martinswerk GmbH и Veitscher Magnesitwerke AG.

Фото: commons.wikimedia.org/завод MAGNIFIN в Австрии