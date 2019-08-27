Беларусь ввела спецтребования по пожаробезопасности для объектов с массовым пребываем людей

Совет министров Беларуси 22 августа утвердил специальные требования по пожарной безопасности для объектов с массовым пребыванием людей. Документ затрагивает учебные заведения, медицинские, учреждения культуры и социальной сферы, цирки, зоопарки, банки, гостиницы, общежития, банки, церкви и иные объекты с вместимостью более 300 человек. Постановление «Об утверждении специфических требований» на днях было размещено на портале Совмина Республики. Документ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

Нормативный акт предусматривает требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов, «специально предназначенных для пребывания детей», «социальной сферы и здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей» и с одновременным нахождением более 300 человек. Документ не затрагивает учреждения дополнительного образования для взрослых и детские поликлиники.

В частности, как следует из постановления, в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается проведение массовых мероприятий только на первом этаже. На объектах с массовым пребываем более 300 человек запрещается «закрывать на замки (запоры) двери, расположенные на путях эвакуации во время работы объекта». В культовых зданиях не допускается оставлять зажженные свечи и иные источники открытого огня без присмотра. Оборудование с применением открытого огня (подсвечники, светильники и прочее) должны быть сделаны из негорючих материалов.

Документ также предписывает проводить не реже двух раз в год на объектах социальной сферы и в стационарах тренировки сотрудников по эвакуации при пожаре.

С полной версией постановления Совмина Беларуси можно ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: www.belnovosti.by