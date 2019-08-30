Американские исследователи создали антипирен из растительных кислот

Команда американских ученых Центрального Мичиганского университета создала экологичные антипирены на основе кислот, содержащихся в гречке, листьях чая и орехах. Проект специалисты под руководством химика-органика Боба Хауэла представили 26 августа на собрании Американского химического общества в Сан-Диего, сообщает Science News.

Одним из недостатков «традиционных» антипиренов является их токсичность для организма человека и окружающей среды. Так, некоторые вещества способны разрушать щитовидную железу и вызывать рак. Ученые решили эту проблему, разработав новое поколение антипиренов на основе растительного сырья.

Сырьем для антипиренов стали две кислоты – галловая (содержится в орехах и чайных листьях) 3,5-дигидроксибензойная (она находится в гречке). Огнестойкость эти вещества получают после обработки фосфорилхлоридом.

Исследователи протестировали антипирены в смоле, используемой при производстве электроники, автомобильной и авиационной техники. Как показали испытания, смоле требовалось больше времени на то, чтобы загореться, в отличие от необработанного образца. В камерах, заполненных газом, обработанная смола не горела и с 33 % кислорода. Обычный образец сгорал с 19 % газа.

Также команда обработала антипиреном чипсы – они потухли менее чем за 10 секунд. К слову, ученые в ходе опытов не сравнивали экологичный продукт с «традиционным».

Пока разработка дальше лаборатории не ушла. Однако ученые уверены, что за этим дело не станет. Тем более, что эти антипирены можно легко производить в промышленных масштабах, поскольку ингредиенты широко распространены, а сам процесс химической обработки простой.

Напомним, исследователи Финского Центра технических исследований VTT весной 2019 года представили инновационное огнезащитное покрытие для древесины из наноцеллюлозы. Их коллеги из Техасского университета A&M, в свою очередь, создали огнезащитное покрытие из нетоксичных компонентов, которое позволяет снизить воспламеняемость пенополиуретана – о разработке американских ученых «Огнепортал» писал в феврале.

Фото: mycitymag.com/Центральный Мичиганский университет