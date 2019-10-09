В Индии создали экологичную огнезащитную добавку для ЛКМ

Компания EssKay Laboratories (Хайдарабад, Индия) создала экологичную огнезащитную добавку для лакокрасочных покрытий. Материал способен выдержать воздействие температуры до 1000 градусов по Цельсию в течение двух часов. Об этом сообщают BusinessLine и India TV.

Над новинкой работала команда во главе с профессором Кишором Потулой. Разработка получила название Firolac. Потула отметил, что на создание и внедрение продукта ушло около 10 лет.

Огнезащитную добавку (ее рецептура не раскрывается), которая не содержит не содержит галогенов и тяжелых металлов. Его можно добавлять в любой ЛКМ, не нарушая его первоначальные свойства.

Механизм продукта выглядит следующим образом: под воздействием высокой температуры (сильная жара, огонь) получившееся огнезащитное покрытие образует пузырьки, защищающие поверхность. Слой снижает теплотворную способность горючих материалов, уменьшая распространение огня.

Firolac можно покрывать ткани, дерево, металл и иные материалы различных объектов (промышленные, жилые, коммерческие, нефтепереработка). Руководитель отдела маркетинга Esskay Laboratories Гурудат Паталай заявил, что конечное покрытие наносится толщиной от 2 до 4 мм. Продукт способен выдерживать воздействие температуры в 1000 градусов по Цельсию примерно в течение 2 часов.

Состав, как заверил Кишор Потула, сохраняет свои свойства в течение 7-8 лет. Компания получила патент на свою разработку и начала выпуск продукта на предприятии, расположенного на окраине Хайдарабада.

Фото: verhoturann.ru