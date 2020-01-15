Стала известна причина взрыва на заводе в Испании

Стала известна причина мощного взрыва и крупного пожара на заводе IQOXE (Industrias Químicas del Óxido de Etileno) в испанском городе Таррагона. Как сообщает BBC, со ссылкой на местные власти, ЧП, вероятнее всего, было вызвано химической аварией.

Взрыв на нефтехимическом предприятии произошел в 18:40 по местному времени (20:40 по моск. времени). Взрывная волна была настолько сильна, что вызвала частичное обрушение здания в двух километрах от завода и привела к гибели его жильца. По словам местных жителей, взрыв по ощущениям напоминал землетрясение. Стекла содрогнулись даже в соседних городах.

При взрыве травмы получили 8 человек, в том числе двое с сильными ожогами. Одного из пострадавших доставили в больницу на вертолете. Также один сотрудник предприятия пропал без вести. Сейчас его ищут спасатели. Известно, что он трудился в компании более 30 лет. Не исключено, что его выбросило взрывной волной с объекта.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

После детонации огонь охватил нефтехимический завод. Мощный пожар и огромный столб дыма был виден за несколько километров. В это время с огнем до поздней ночи боролись десятки пожарных.

Авария привела к прекращению железнодорожного и автомобильного сообщения в районе Таррагоны.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По данным Euronews, детонация произошла в реакторе или в одной из линий сопровождения реактора.

«Взрыв был вызван легковоспламеняющимся оксидом этилена», – отмечает издание.

Вспышка и распространение пламени не вызвало негативных изменений в атмосфере. Власти официально заявили, что токсичные вещества не обнаружены.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Отметим, завод IQOXE, по информации Euronews, выпускает продукты оксида этилена для косметики, пен, антифризов, фармации и моющих средств, а также гликоль. Предприятие является единственным производителем оксида этилена в Испании с производственной мощностью до 140 тыс. тонн в год. В июле 2019 года компания открыла новую площадку с ежегодной мощностью в 30 тыс. тонн, что позволило ей стать «европейским лидером по производству этиленоксида».

За месяц до ЧП профсоюзы провели забастовки против сокращения рабочих заводе и трудового соглашения, в котором не прописаны должным образом меры безопасности.

Фото: diaridetarragona.com