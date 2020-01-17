Украина усиливает меры пожарной безопасности

Власти Украины усиливают пожарную безопасность в стране. Как сообщает официальный ресурс главы государства, президент Владимир Зеленский поручило кабинету министров ежеквартально сообщать ему о результатах такой работы.

Такое поручение было сделано после отчета правительства о состоянии пожаробезопасности. Так, к 8 января 2020 года было проверено 28 % объектов или 10 374 из 37 006, на большинстве из которых были выявлены нарушения.

«На 9208 объектах отсутствуют, неисправны либо не обслуживаются автоматические системы противопожарной защиты, на 2066 системы электроснабжения требуют замены или ремонта, 3365 объектов нуждаются в оборудовании первичными средствами пожаротушения»,– отмечается в сообщении.

За нарушение требований пожаробезопасности и невыполнение предписаний власти привлекли к административной ответственности 9934 человека.

В итоге Зеленский поставил кабмину задачу продолжить работу по улучшению материально-технического состояния спасательных подразделений и служб и усилению контроля над пожаробезопасностью. Власти выделили на эти цели 12,3 млрд гривен (31,46 млрд рублей) – на 18 % больше, чем в 2019.

Ранее, 24 декабря 2019 года, глава Украины подписал Указ «О неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине». Документ, в частности, обязывает кабинет министров оперативно разработать и внести в Верховную Раду законопроекты об усилении административной ответственности за нарушение правил пожаробезопасности. Также правительство обязано обеспечить соблюдение требований в местах с массовым пребыванием людей.

Отметим, этим мерам предшествовали крупные ЧП. Так, в 2017 году трое детей погибли при пожаре в лагере «Виктория». В 2018 году произошло возгорание на территории 65-го ракетно-артиллерийского арсенала в Балаклее Харьковской области. В апреле 2019 года вспыхнул энергоблок Ровенской АЭС.

Фото: inshaua.com/Правительство Украины