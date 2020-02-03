Американские ученые создают новое огнезащитное покрытие

Ученые Техасского университета A & M создают новый тип огнезащитного покрытия, которое позволит противопожарную эффективность широкого используемых материалов, в частности, пенополиуретана.

Как сообщает пресс-служба университета, команда под руководством профессора Хайме Грунланом с факультета машиностроения им. Дж. Майка Уокера ’66 работает над созданием более безопасных для окружающей среды способов защиты легковоспламеняющихся объектов. Сейчас работа заключается в исследовании свойств действующих материалов.

Грунлан отметил, что многие современные огнезащитные продукты содержат токсичные вещества, неэффективны или недостаточно эффективны. Цель команды – создать на основе исследований безопасный и эффективный продукт. Материал позволит защитить, в частности, текстиль, опоры линий электропередач, пеноматериалы, конструкции транспортных средств.

В конечном счете должен получиться продукт, после обработки которым материал становится противовоспламеняющимся и получает свойство самозатухания.

Напомним, в феврале 2019 года появилась информация о разработке исследователей Техасского университета A & M. Специалисты создали огнезащитное покрытие из нетоксичных компонентов, которое позволяет снизить воспламеняемость пенополиуретана.

Фото: tamu.edu