Rockwool в 2019 году увеличил продажи на 2,2 %

Концерн Rockwool по итогам 2019 года увеличил продажи на 2,2 %, а в четвертом квартале показатель сократился на 0,6 %. Спад замечен на рынке России.

Объем продаж в 2019 году достиг 2,757 млрд евро (в 2018 было 2,671 млрд), в октябре-декабре – 715 млн, Чистая прибыль в 2019 году составила 285 млн (+20 млн к 2018), в четвертом квартале – 72 млн (- 3 млн к аналогичному периоду 2018), показатель EBIT составил соответственно 372 млн евро (+ 9 %) и 94 млн (+ 13 %). Объем инвестиций составил 400 млн евро – средства пошли на наращивание производственных мощностей.

Что касается региональной специфики (Rockwool приводит данные за четвертый квартал, прим. ред.), то 18 % продаж пришлось на Россию, 59 % – на Западную Европу и 23 % – на Северную Америку, Азию и иные регионы. Спад зафиксирован на российском рынке. Продажи сократились на 8,2 %, с учетом курсов валют – на 5,3 %. В Западной Европе продажи выросли на 0,2 %, в других регионах – на 4,5 %.

Генеральный директор Rockwool Russia Марина Потокер прокомментировала итоги 2019 года.

«На российском рынке продолжают расти объемы продаж акустических материалов с положительной динамикой к дальнейшему развитию, это связано с повышенным интересом жителей городов к акустическому комфорту»,– сказала Потокер.

Кроме того, на рынок повлиял переход на проектное финансирование, развитие ЖКХ и городской среды, что способствовало интересу к реновации, строгому соблюдению норм пожарной безопасности и строительству энергоэффективных зданий. Эти факторы дают почву для роста по всем сегментам.

Напомним, в декабре 2019 года Rockwool запустил в Румынии завод по производству минераловатной теплоизоляции с ежегодной мощностью в 45 тыс. тонн.

Фото: termocom.ru/завод Rockwool в Московской области