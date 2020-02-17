В Малайзии разработали смесь для повышения огнестойкости тоннелей

Ученые Университета Кебангсаан (Малайзия) во главе с профессором Росзилой Хамид разработали способ повышения огнезащиты автодорожных тоннелей. Испытанная ими новинка подтвердила свою эффективность, выдержав в течение пяти минут температуру в 1200 градусов по Цельсию.

Как сообщает New Straits Times, Хамид и семеро специалистов «Исследовательского центра умного и устойчивого городского хозяйства» (SUTRA) несколько лет назад решили разработать метод противопожарной защиты тоннелей. Поводом стали данные исследования «Федерального научно-исследовательского института автомобильных дорог Германии». По словам инициатора проекта, специалисты выявили, что в тоннеле при пожаре температура возрастает до 1200 градусов по Цельсию всего за пять минут, а возгорание может продолжаться полчаса.

«Мы обращали внимание на повышение огнестойкости конструкции засчет улучшения материала самого тоннеля и защиту его конструкций от пожара», – сказала Росзила Хамид.

Как следствие – разработка бетонной смеси, состоящей из нанокремнезема, 52,5 % летучей золы и отходов угля с электростанций. Исследования показали, что смесь бетона с летучей золой и нанокремнеземом позволяет получить огнеупорный материал, который выдерживает до 700 градусов по Цельсию. Команда получила патент на продукт в 2017 году. Затем участники проекта подали заявку на новый грант для получения прототипа и коммерциализации разработки.

Исследователи собирались изготовить прототип тоннеля с использованием смеси и испытать его. Это удалось в сотрудничестве с SPC Industries Sdn Bhd и «Пожарным исследовательским центром» (Puspek) Департамента пожарной охраны и спасения Малайзии. Для испытаний SPC построила два реальных туннельных сегмента – один по смесью UKM, а другой – без нее.

Как показали тесты, сегмент с UKM выдержал испытания. Температура в 1200 градусов по Цельсию была достигнута в течение пяти минут, а сам пожар потушили через полчаса. Другой участок тоннеля оказался сильно поврежден огнем.

Росзила Хамид добавила, что смесь UKM на 12 % дешевле обычного бетона. Поэтому этим продуктом можно восстанавливать старые тоннели и при помощи него возводить новые.

Фото: www.nst.com.my