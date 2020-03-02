Clariant и Lavergne создали огнестойкий компаунд из пластиковых отходов

Clariant вместе с французской компанией Lavergne (выпускает смолы из переработанного пластика) разработали огнестойкий компаунд из отходов, не содержащий галоген. Об этом сообщает швейцарский концерн.

Сотрудничество обеих компаний в сфере разработки огнестойких экологичных решений началось больше года назад. Одной из первых разработок стал компаунд Lavergne VYPET ™ OBP-FR. Продукт на 30 % армирован стекловолокном и имеет класс огнестойкости UL 94 V-0 (самозатухание в течение 10 секунд на вертикально установленном образце, прим. ред.) при толщине 0,8 мм. Состав компаунда не раскрывается.

Продукт полностью подходит для повторной переработки без потери огнестойких характеристик – эту проблему удалось решить разработчикам обеих компаний. Материал может быть использован для изготовления электроники и деталей оборудования.

Сейчас обе компании стремятся продолжить сотрудничество. Одна из причин этого – помощь окружающей среде. Об этом заявили в Lavergne. Эксперты компании отметили, что они очищают океаны от пластика, превращая его в высококачественные продукты.

Напомним, Clatiant занимается созданием негалогенированных антипиренов более 7 лет. В 2013 году компания попала в пятерку номинантов на немецкую премию «Innovationspreis дер Deutschen Wirtschaft 2012/2013» за разработку этой продукции.

Фото: clariant.com/офис Clariant