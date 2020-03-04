Американские ученые на практике определили различия между стандартами пожаробезопасности

Ученые «Юго-Западного научно-исследовательского института» (SWRI, Техас, США) выяснили как нормы по пожарной безопасности, применяемые в разных странах, влияют на время сгорания предметов домашнего обихода. Как оказалось, комната сгорает гораздо медленнее при применении «Open flame standard» (Стандарт открытого пламени), который предусматривает обработку мебели антипиренами, сообщает SWRI.

Сотрудники института при проведении эксперимента 9 раз подожгли одинаково обставленные помещения, имитирующие комнаты. В каждом из номеров был диван с тремя подушками, телевизор, стул, книжный шкаф с литературой и журнальный столик. Все предметы покупались в той стране, стандарты которой сравнивались. В данном случае речь шла о США, Великобритании и Франции. Пожар в комнатах начинался с поджога центральной подушки дивана. При этом ученые использовали три источника пламени. Натурные испытания проходили с применением стандарта ISO 9705.

Исследование показало, что комната, обставленная материалами, выпущенными по стандартам Великобритании, сгорает за 22 минуты, по нормам США и Франции – за 5-6 минут. Причина кроется в различности норм.

«В США и Франции используется стандарт воспламеняемости только тления, в то время как в Великобритании для оценки воспламеняемости комбинируются испытания на воспламенение от тления и открытого пламени»,– отмечается в сообщении SWRI.

Главный исследователь Мэтью Блэйс добавил, что в США и ряде других стран наблюдается стремление отказаться от антипиренов, особенно применяемых для защиты предметов интерьера. Это приводит к увеличению скорости сгорания помещения. По его словам, при применении «Open flame standard» к потребительским товарам, у людей появляется в пять-шесть раз больше времени на эвакуацию из помещения.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Напомним, в марте 2017 года в штате Джорджия предложили отказаться от антипиренов при производстве мебели. Эту инициативу депутаты и общественники объяснили негативным воздействием веществ на пожарных.

В Калифорнии с 1 января 2020 года действует запрет на использование большинства антипиренов в мебели, детских товарах, автокреслах и матрасах.

Фото: swri.org