В Индии повысили огнестойкость эпоксидных покрытий

Ученые Института химической технологии Мумбаи (Индия) повысили огнестойкость эпоксидных покрытий, включив атомы фтора и бора в основу полимеров отвердителя. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Coatings Technology and Research.

Исследователи синтезировали изосорбидные борсодержащие и фосфорсодержащие прекурсоры и добавили компоненты в эпоксидную систему. Концентрация веществ не уточняется.

Дифференциальная сканирующая калориметрия и термогравиметрический анализ показали общую повышенную термостабильность. Этот результат был достигнут благодаря включению в пленку покрытия вновь синтезированных фосфорсодержащих и борсодержащих соединений.

Тесты показали превосходные механические свойства и стойкость к растворителям получившихся отвержденных пленок.

Затем состоялись огневые испытания покрытия. При тестировании по стандарту UL-94 («Стандарт испытаний на воспламеняемость и противопожарную безопасность пластиковых материалов»). После поджигания произошло самозатухание в течение 10 секунд, что соответствует UL 94 V0.

Фото: embibe.com/Институт химической технологии Мумбаи